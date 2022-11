Omenjeni zakon je DZ sprejel februarja in na njegovi podlagi so upravičenci prejeli 150 evrov dodatka. Upravičenci so bili upokojenci, invalidi, prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka in dodatka za veliko družino ter rejniki. A kot je opozoril zagovornik načela enakosti: med upravičenci so bili tudi tisti, ki ne trpijo energetske revščine oziroma nimajo nizkih dohodkov. Dodatka pa niso prejeli tisti ranljivi posamezniki, ki naj bi jim bil ukrep primarno namenjen. Zagovornik je ob tem ocenil, da pred uvedbo tega ukrepa niso pripravili analiz, ki bi dokazovale manj ugoden premoženjski položaj nekaterih skupin upravičencev. Vladi je zato priporočil, naj v bodoče kategorije upravičencev do dodatkov utemelji z analizami in pri določanju kategorij upravičencev upošteva njihovo premoženjsko stanje ter dejansko nezmožnost zagotavljanja osnovnih energetskih potreb. Poleg tega, tako zagovornik, je vlada z izplačilom dodatka tudi zamujala. Evropska komisija je namreč države članice k ukrepanju pozvala že jeseni 2021, aprila pa je bilo kurilne sezone že konec.