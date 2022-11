Tako je ugotovil finski pravosodni kancler, ki je proučil pritožbe, potem ko je avgusta v javnost pricurljal posnetek z zabave, ki je sprožil val kritik, zlasti od njenih političnih nasprotnikov, ki so menili, da je njeno vedenje neprimerno in da z njim spodkopava »ugled in varnost Finske«. Pravosodni kancler Tuomas Poysti je po proučitvi pritožb skratka sporočil, da Marinova zaradi udeležbe na zabavi ni zanemarila svojih dolžnosti predsednice vlade.

No, to bo dober poduk tudi za slovensko politično sceno. Tudi v naših krajih so namreč politični nasprotniki »socialdemokrata« Roberta Goloba obtoževali, da pijan od aprilske politične zmage »pleše«. No, zdaj je iz Finske, ki Golobovemu največjemu političnemu nasprotniku Janši očitno res ni naklonjena (spomnimo se Patrie), dobil namig, da lahko mirno pleše naprej, dokler svoje delo normalno opravlja.