Trbovlje: Zagorelo na parkirišču pri avto-moto društvu

V petkovih zgodnjih jutranjih urah je prišlo do požara na improviziranem parkirišču pri trboveljskem avto-moto društvu (AMD) nad vrtcem Ciciban in nakupovalnim centrom Lidl. Vzrok je po dosedanjih še neuradnih ugotovitvah kombi, ki je bil parkiran ob objektu AMD in v katerem je zagorelo. Ogenj se je s kombija razširil na sosednje vozilo in objekt AMD. Z gasilsko intervencijo so preprečili širitev požara. Lokacija je v strnjenem naselju, s stanovanjskimi hišami na drugi strani ceste in z delavnicami ter garažami, ki se držijo objekta. Po prvih ocenah je škode za več tisoč evrov. Na objektu sta pogorela streha in del prostorov, po prvih podatkih je uničena tudi učilnica. Vzrok požara še ni znan, sumijo pa, da je bil ogenj podtaknjen. Na kraju dogodka so bili poleg gasilcev iz prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje mesto tudi gasilci iz društev Čeče, Klek in Dobovec. Skupno je po zbranih podatkih požar gasilo 38 gasilcev. K sreči se ni razširil na okoliške stavbe, delavnice in vrtec, ki stoji nižje pod AMD. Poškodovan ni bil nihče, požarišče je zavarovala policija, ogled so opravili tudi kriminalisti.