Hancock naj bi kolegom v parlamentu, ki so bili nad njegovo odločitvijo šokirani, dejal, da bo sodelovanje v šovu izkoristil za promocijo kampanje o disleksiji, a člani njegove stranke nad to potezo niso bili navdušeni. »Veselim se, da bo pojedel kengurujeva jajca. Lahko me citirate,« je dejal predsednik konservativne zveze West Suffolka Andy Drummond za agencijo PA. Predstavnik SNO Pete Wishart pa je izjavila, da o stanju oblasti dovolj govori to, da bi bil Matt Hancock raje v oddaljeni džungli in jedel testise kengurujev, kot da bi preživel še trenutek v torijevskih klopeh v Westminstru, medtem ko vlada novega premierja Rishija Sunaka pada iz ene krize v drugo. Parlamentarec Andrew Gwynne pa je izjavil celo, da bi raje jedel anus kenguruja, kot da bi bil torijec.

V šovu I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! je sicer v preteklosti sodeloval tudi oče nekdanjega britanskega premierja Borisa Johnsona, in sicer v 17. sezoni.