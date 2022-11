Grdović je na sodišču izjavil, da je hčerko, ki jo je dobil v zunajzakonski aferi, letos videl delati kot natakarico, poleg tega je trdil, da zaradi pandemije covida-19 in slabega zdravja ni mogel nastopati, hkrati pa je ostal brez velikega dela premoženja, ko se je ločil od žene Brankice. Glasbenik je sicer po pisanju Jutarnjega lista do oktobra imel več kot dvajset nastopov, za enega pa ne dobi manj kot 5000 evrov, kar pomeni, da je v desetih mesecih zaslužil okoli 100.000 evrov, dokumenti glasbene organizacije ZAMP pa kažejo, da je dobil tudi okoli 15.000 evrov od tantiem.

Hčerka Sara trditvam očeta, da nima denarja in živi kot povprečen upokojenec, ni oporekala, so se pa o »očetovski skrbi« Grdovića razpisali hrvaški mediji. Da ima zunajzakonsko hčerko, ki jo je dobil, ko je bil poročen z Brankico, so razkrili leta 2004, ima pa jo s 15 let mlajšo Emino Šimurina, s katero se je zapletel, ko je bila stara 18 let. Kot je kasneje povedala Emina, do Sarinega drugega leta od pevca ni dobila niti centa.