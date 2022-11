Bono o razhajanjih z ženo in člani U2

Pevec irske skupine U2 Bono, s pravim imenom Paul David Hewson, je izdal avtobiografijo Surrender – 40 Songs, One Story (40 pesmi, ena zgodba), v kateri se je ozrl tudi na svoj 40-letni zakon z Ali Hewson. 62-letni glasbenik je knjigo opisal kot ljubezensko pismo ženi, kot je povedal za The Sunday Times Magazine, pa je zakon kdaj tudi zaškripal. V 80. letih je bilo razmerje na robu preživetja, saj ga je Ali hotela zapustiti, ker je bil ves čas na turnejah. »Ključna stvar pri Ali je bila, da nikoli ni bila pripravljena biti samo moje dekle in moja žena, tako da sem, kadar sem bil doma, moral biti prisoten. V osemdesetih sem prišel do točke, ko sem bil doma, a nisem bil prisoten. In takrat, se mi zdi, je hotela izstopiti,« je dejal Bono. Danes je njegov zakon, kot je povedal, močnejši kot kadar koli, skupaj pa imata štiri otroke, 33-letnega Jordana, 31-letno Eve, 23-letnega Elijaha in 21-letnega Johna.