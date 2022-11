Tudi v domovini bo ta krog nogometne prve lige ena zadnjih priložnosti za obisk domačega stadiona v količkaj spodobnih razmerah. Na prvi tekmi bo Gorica gostila Celje. Gostiteljev ni soditi po porazu 1:5 proti Domžalam. Celju ne bo lahko prebiti goriške obrambe, a s prebujenim Matkom in ostalimi aduti so gostje favoriti. 1,90 na zmago Celja, v kombinaciji z manjšim številom zadetkov pa je na voljo kvota 2,90.

Na drugi sobotni tekmi Radomlje po neuspešnem gostovanju v Sežani gostijo vodilno Olimpijo. Taktično raznovrstni Ljubljančani so favoriti, kvota na njihovo zmago je spodobnih 1,75, vprašanje pa je, ali lahko Radomlje zadanejo. V prvi tekmi v sedmem krogu v Stožicah, ki so jo izgubili z 1:2, so bili prvi, ki so zadeli proti Olimpiji, in tudi tokrat je verjeti, da pregovorno domiselni Radomljani lahko ušpičijo kak gol. Torej tudi stava na oba gol za kvoto 1,66.

Na prvi nedeljski tekmi Bravo iz spodnje sredine lestvice gosti zadnjeuvrščeni Tabor. Podobno kot če se v Španiji soočita Elche in kak Getafe ali Girona, je prva ideja na takšni tekmi manjše število golov od treh skupno, za kar je na voljo kvota 1,66. A po drugi strani se Tabor na manjšem igrišču v Šiški tradicionalno dobro znajde in bi lahko zadel, kar navaja na bolj tvegano stavo, da bosta zadeli obe ekipi in da bodo skupno padli vsaj trije goli, za kar se v kombinaciji ponuja stavniški koeficient 2,40. In še nedeljski derbi med Mariborom in Muro, na katerem je menda pričakovati nastop J. Iličića. Remi z goli na obeh staneh za kvoto 4,10.