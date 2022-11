Pri tem jim pomaga umetna inteligenca, pravijo pa tudi, da lahko s tem pristopom stiskajo in razširijo zvočne posnetke v živo oziroma brez moteče časovne zamude. Opozarjajo sicer, da je pred njimi še veliko dela, a da bi njihov pristop lahko pripomogel na številnih področjih. Med drugim bi zmanjšali težave s prekinitvami in trzanjem zvoka ob telefonskih klicih prek slabe povezave. Ker gre za raziskovalce podjetja Meta, so omenili tudi koristi za bogate izkušnje v navidezni resničnosti, brez presežne obremenitve spletnega prometa. Pri tem so sicer priznali, da njihov pristop za zdaj še ne podpira stiskanja videa, si pa želijo, da bi z dodatnimi napori uspeli tudi na tem področju.

Ob vse večjih obremenitvah svetovnega spletnega prometa zaradi vse višjih kvalitet in vse pogostejše uporabe storitev pretočnega videa, bi bilo zmanjšanje teh datotek zelo dobrodošla novica tudi za spletne operaterje. Metodo kompresije imenujejo EnCodec, pod raziskavo pa so podpisani Metini raziskovalci umetne inteligence Alexandre Défossez, Jade Copet, Gabriel Synnaeve in Yossi Adi.