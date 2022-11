Nuklearka kmalu v omrežje, TEŠ še ne

Medtem ko bodo Nuklearno elektrarno Krško (NEK), ki je od začetka oktobra v rednem remontu, z nekajdnevnim zamikom, predvidoma v začetku prihodnjega tedna znova priključili v omrežje, Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) ostaja hladna in izključena vsaj še do sredine novembra, morda celo do konca meseca, so sporočili iz obeh elektrarn.