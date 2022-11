Privrženci nekdanjega pakistanskega premierja Imrana Khana so včeraj uprizorili vsedržavne proteste, blokirali ceste in se ponekod spopadli s policijo, potem ko je Khana dan prej med shodom moški ustrelil v spodnji del noge. Na protestih so zahtevali odstop premierja Šehbaza Šarifa in razpis predčasnih volitev.

Sedemdesetletni Khan, ki je bil nekdaj velika zvezda kriketa, je bil v četrtek na tovornjaku, s katerega vodi svoj protestni protivladni pohod proti Islamabadu, ko je v mestu Vazirabad v provinci Pundžab dvesto kilometrov jugovzhodno od prestolnice moški proti njemu izstrelil več nabojev. Policija ga je identificirala kot Navida Mohameda Baširja, po navedbah pakistanskih medijev pa je dejal, da je streljal, ker je Khan »zavajal javnost«, domnevno pa tudi iz verskih razlogov. Policija več o motivu in ozadju napada sprva ni sporočila, privrženci bivšega premierja pa so prepričani, da je šlo za poskus atentata po navodilih aktualne vlade. Enako meni Khan, je dejal njegov predstavnik, ter zahteva preiskavo premierja, notranjega ministra in vodje obveščevalne službe. Khan zdaj okreva v mestu Lahore in naj bi si povsem opomogel ter bil pripravljen nadaljevati protestni pohod.

Obtožbe o široki zaroti

Že tako vroče politične razmere v Pakistanu so po tem dogodku še bolj nestabilne. Khan je bil na čelu vlade od leta 2018 do aprila letos, ko so mu kot prvemu pakistanskemu premierju v zgodovini izglasovali nezaupnico in predčasno končali petletni mandat vlade. Še pred tem je prišlo do ustavne krize, med katero je Khan trdil, da je odstopil sam in da bi torej morale biti razpisane predčasne volitve, sam pa bi moral do njih opravljati tekoče posle. V dogajanje je poseglo vrhovno sodišče, ki je dalo prav opoziciji – ta je na premierski položaj izvolila Šarifa, Khanova stranka PTI pa je glasovanje bojkotirala.

Khan, čigar vlada ni vodila uspešne gospodarske politike, odtlej trdi, da za njegovo odstavitvijo stojijo pakistanska vojska, opozicija in Združene države, ker da je vodil spravljivo politiko s Kitajsko in Rusijo – na obisku pri predsedniku Vladimirju Putinu je bil 24. februarja zvečer, pol dneva po ruskem napadu na Ukrajino.