Dobrodelni koncert za Nube

V Kinu Šiška bo v torek, 8. novembra, dobrodelni koncert, ki ga prirejata Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar z namenom zbiranja humanitarne pomoči za obolele z gobavostjo v nubskih gorah v Sudanu. Ob tem bodo premierno prikazali njun dokumentarni film Trohnenje 2022, zbrani denar pa bodo namenili za nakup zdravil proti gobavosti. Kot sta povedala zakonca Križnar, so razmere v nubskih gorah katastrofalne, med drugim zaradi nedostopnosti bolnišnic ter pomanjkanja zdravil proti gobavosti in drugim boleznim, prav tako je na območju močno otežen dostop do pitne vode. K temu je treba prišteti še dejstvo, da humanitarna pomoč tja skorajda ne more priti, sta poudarila zakonca Križnar. Nube namreč živijo na območju, kjer že dolgo potekajo spopadi med tamkajšnjimi uporniki in sudansko vojsko.