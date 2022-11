Pajzl na medicinski fakulteti so izpraznili

Na stavbi medicinske fakultete na Vrazovem trgu 2 so sneli tablo Pajzl, ki je več kot šestdeset let označevala vhod v znameniti študijski in družabni prostor. Pajzl, ki je povezoval več generacij študentov medicine, so morali zaradi prenove območja in gradnje novih prostorov izprazniti.