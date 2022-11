Letošnji Euro v Celju se je začel po enakem scenariju kot tisti pred dvema letoma v Herningu – z obračunom Danske in Slovenije. Takrat je gostiteljica v prvem krogu premagala Slovenke s 30:23, za poraženke pa sta največ golov (po pet) dosegli Barbara Lazović in Nataša Ljepoja. Lepše spomine imajo Slovenke na SP 2003 na Hrvaškem, ko so v uvodnem delu nadigrale Danke z 29:21 in na koncu pod vodstvom selektorice Marte Bon osvojile osmo mesto. Na slovensko žalost ob pogledu na statistiko medsebojnih dvobojev je bila to tudi edina zmaga Slovenk proti Skandinavkam na šestih tekmah. A le do petka v Zlatorogu.

»S prihodom novega selektorja Jesperja Jensna se Danska po dolgih letih suše spet vrača na pota stare slave in bo znova velesila. Če ne verjamete, se boste lahko o tem prepričali na lastne oči,« nas je pred tekmo v dvorani prepričevala simpatična blondinka Kristina, novinarka na enem od številnih rokometnih portalov na Danskem. Njene besede, ki so se kasneje izkazale za brco v temo, so se nanašale na 45-letnega Jensna, ki je reprezentanco prevzel leta 2020 in z njo lani osvojil bron na SP v Španiji. Nekdanji rokometaš in reprezentant, ki je od leta 2017 tudi trener danskega kluba Esbjerg (njegova sestra je 42-letna Trine Jensen, nekdanja reprezentantka, zlata olimpijka iz Aten 2004 in strokovna komentatorka na danski TV-2), bo skušal letos v Sloveniji prekiniti neverjetno dolgo sušo Danske. Ta je na prvih šestih EP med letoma 1994 in 2004 osvojila kar pet kolajn (tri zlate, dve srebrni), v zadnjih 18 letih pa vedno ostala brez evropskega odličja.

Branka Zec zaklenila vrata

Pred tekmo v dobro polovico zasedenem Zlatorogu in v fantastičnem vzdušju je selektor Dragan Adžić povlekel pričakovane kadrovske rošade. Od 19 igralk – enajst iz slovenskih klubov in osem iz tujih – se je odločil za vseh osem »legionark«, med domačimi pa je črtal tri, ki niso članice Krima. In se od osmih članic kluba, katerega trener je, odločil za – vseh osem. Po predstavitveni uradni himni EP z naslovom Igrajmo s srcem (to je tudi uradni slogan tekmovanja), katere avtorica in izvajalka je pevka Senidah, se je iz zvočnikov v dvorani razlegel hit Kingstonov z naslovom Danes je moj dan. Dobro uro in pol kasneje se je izkazalo, je bil v petek dan (večer) Slovenk za rokometno zgodovino.

V prvem polčasu je bilo deset izenačenj, najvišja prednost ene ali druge reprezentanca pa sta bila dva gola. Čeprav je Ana Gros do odmora dosegla že šest golov, danska vratarka Sandra Toft (v idealni sedmerici na EP 2016 in 2020) je zbrala le tri obrambe, njene soigralke pa so zapravile kar tri sedemmetrovke, so Skandinavke dobile prvi polčas. Tudi nadaljevanje je bilo precej enakovredno, po 17. in sočasno zadnjem izenačenju pri 22:22 v 47. minuti pa se je tehtnica dokončno nagnila na domačo stran. Branka Zec, članica nemškega Waiblingena in s 36 leti najstarejša v reprezentanci, je z osmimi obrambami v drugem delu kraljevala v vratih, Tamara Mavsar – šest golov v drugem polčasu – pa je najprej s sedmih metrov poskrbela za prvo vodstvo gostiteljic s plus tri (26:23), kmalu zatem pa še ukradla žogo nasprotnicam in s strelom prek celotnega igrišča na prazna vrata za 27:24 dokončno potrdila skalp Dank.

Nina Zulić: Noro, fenomenalno

»To je bila najboljša predstava katere koli moje ekipe v moji trenerski karieri. Dekleta doslej niso imele zmagovalnega značaja, po tej zmagi pa sem ponosen nanje do neba. Tako odigrati prvo tekmo na domačem prvenstvu je zrelo za ponos vseh, ki imajo radi rokomet in Slovenijo. In to je celo večja dragocenost kot zmaga proti Danski,« je ocenil selektor Dragan Adžić. Ob tem je poudaril, da so Slovenke na velikih tekmovanjih že v uvodnih krogih premagovale vrhunske in favorizirane reprezentance, a ob tem dodal: »Te reprezentance so bile potem evropske in svetovne prvakinje ali pa so osvajale kolajne, Slovenija pa je izpadla in potem nadaljevanje gledala doma na televiziji. A tega sedanja generacija ne bo dovolila. Švedska? Danska je bila že pred tekmo prebrana knjiga in ni mogla ponuditi ničesar novega, Švedska pa je večja neznanka in bo zelo nevarna.«

Nina Zulić je odlično (so)vodila slovensko igro, edini gol pa je dosegla v prelomnih trenutkih za vodstvo s 24:22 v 52. minuti. »Občutki po zmagi so nori, fenomenalni. Led je prebit in naše misli so že usmerjene na Švedsko. Že pred prvenstvom smo dejali, da gremo od tekme do tekme ter da Slovenija ne bo več takšna, kot je bila na prejšnjih velikih tekmovanjih. Pritisk domačega tekmovanja nas ni strl, kajti na to smo se pripravljale telesno in duševno. Navijači so bili naš osmi igralec, Zlatorog pa je gorel,« je dejala Nina Zulić. Članica romunske ekipe Gloria Bistrita je poudarila, da so bile odlično pripravljene na dansko igro in da dekleta niti za trenutek niso podvomila o zmagi: »Ne vem, ali bo po zmagi zdaj za nas težje ali lažje proti Švedski. V vsakem primeru pa nas čaka zahtevna naloga. Vendar iskreno upam, da bomo ponovile predstavo s tekme proti Danski.«

Skupina A (Ljubljana), 1. krog: Madžarska – Švica 33:28 (12:14), Norveška – Hrvaška 32:23 (16:14), 2. krog (v nedeljo): Hrvaška – Madžarska (ob 18. uri), Švica – Norveška (20.30), skupina B (Celje), 1. krog: Slovenija – Danska 28:26 (14:15), Švedska – Srbija 27:21 (14:9), 2. krog (v nedeljo): Slovenija – Švedska (18), Srbija – Danska (20.30), skupina C (Skopje), 1. krog (v soboto): Francija – S. Makedonija (18), Nizozemska – Romunija (20.30), skupina D (Podgorica), 1. krog (v soboto): Črna gora – Španija (18), Poljska – Nemčija (20.30). x

Iskrice iz Zlatoroga Trajnostne zapestnice za tekmice Reprezentanca Slovenije bo pred vsako svojo tekmo v Celju med uradno predstavitvijo ekip svojim tekmicam za spomin podarila trajnostne zapestnice. Te so narejene iz starih rokometnih dresov in žog, pri tem pa je uporabljena tradicionalna tehnika pletenja vrvi. Možno jo je kupiti tudi kot spominek na EP, cena pa je 12 evrov. Izkupiček bo šel v ogljično izravnavo tokratnega dogodka, ki je organiziran na načelih trajnostnega razvoja. Proračun 1,8 milijona evrov Slovenski del organizacije Eura 2022, sprva ocenjen na dobrih 1,5 milijona evrov, naj bi dosegel 1,8 milijona. Slovenska vlada (država) naj bi prispevala okoli 40 odstotkov sredstev, skoraj milijon evrov naj bi prireditelji dobili od prodaje vstopnic, preostanek pa od sponzorjev. Evropska zveza EHF (za razliko od drugih športov kotizacija za dodelitev tekmovanja ni potrebna) za vse tri prirediteljice skupaj prispeva 200.000 evrov, več kot polovico tega zneska pa bo dobila Slovenije, ki poleg dveh predtekmovalnih skupin in ene v glavnem delu gosti tudi sklepne boje. Vstopnice (ni)so poceni Cena posamične vstopnice za ogled dveh tekem v enem dnevu znaša od 15 do maksimalnih 30 evrov, odvisno od kategorije (položaja sedeža na tribuni). Gostitelji prodajajo tudi paketne vstopnice za ogled vseh treh tekmovalnih dni (dve tekmi dnevno) – za najcenejšega je treba odšteti 40 evrov, za najdražjega 80. Obstajajo tudi popusti za mlade (od štirih do 18 let), študente, upokojence in družine. Obvezne zaščitne maske Evropska zveza EHF je objavila tudi poseben proticovidni protokol za vse reprezentance in predstavnike sedme sile. Ta ne predvideva testiranj na koronavirus za akreditirane predstavnike medijev, je pa za vsakega obvezno nošenje maske FFP2 v mešani coni v osebnem stiku z igralkami in selektorji med jemanjem izjav in opravljanjem intervjujev in v posebnem prostoru za novinarske konference v dvorani. Reprezentance so morale opraviti dve testiranji pred prihodom na EP in enega ob prihodu, med tekmovanjem pa ni obveznih testiranj. Ta bodo opravljena le ob morebitnem pojavu simptomov okužbe s koronavirusom. Če je igralka pozitivna in ne gre za ponovno okužbo po nedavnem okrevanju, mora po odkritju okužbe preteči najmanj pet dni, preden se lahko vrne na igrišče.