»Vzrok odpovedi vseh dejavnosti je okvara na hladilni instalaciji pod ledeno ploskvijo, zaradi katere je prišlo do uhajanja plina, verjetno zaradi prerjavenja cevi z zunanje strani na severnem robu igrišča,« nam je včeraj pojasnil direktor zavoda Almin Gorinjac. V torek so namreč njihovi zaposleni zaznali uhajanje nevarnega hladilnega plina in ukrepali z odpovedjo vseh aktivnosti in izpraznitvijo dvorane. »Včeraj so poskušali odkriti mesto uhajanja plina in poškodbo naposled tudi locirali ter vzpostavili zasilno hlajenje, da se je led na igrišču lahko ohranil brez poškodb,« pravi Gorinjac, ki dodaja, da serviserji sanirajo okvaro, zato pričakujejo, da bo uspešno odpravljena in sistem hlajenja ponovno vzpostavljen v celoti. Tako bodo morda lahko že danes nadaljevali program v dvorani po rednem urniku.