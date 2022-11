Bo žrtev trikrat dražja od prihranka?

Kako učinkovito pristopiti k reševanju energetske krize, ki je posledica višanja cen električne energije in zemeljskega plina, je vprašanje za milijon dolarjev. Države se s krizo različno spoprijemajo, od neposrednih pomoči državljanom do zniževanja dajatev in davkov na energente. A vsem vladam je skupen napotek, da bo treba varčevati. Da bi znova doživeli redukcije elektrike, je malo verjetno, čeprav so spomini na tiste čase v nekdanji skupni državi lepi; preživeti večer v soju sveč in pogovoru z najdražjimi se za današnje razmere zdi nepredstavljivo. Bi bilo pa dobrodošlo.