Elon Musk ni razkril, koliko ljudi bo izgubilo službe, ameriški mediji pa poročajo, da namerava ukiniti polovico od 7500 delovnih mest pri Twitterju. Zaposleni so v četrtek popoldne prejeli sporočilo, da bodo danes izvedeli, ali še imajo službo ali ne. Nekateri so na zveznem sodišču v San Franciscu že vložili tožbo proti podjetju, ki naj bi s tem kršilo zvezno delovno zakonodajo.

Med razlogi za odpuščanje je Musk navedel velik padec oglaševalskih prihodkov. »Twitter doživlja velik padec prihodkov zaradi aktivističnih skupin, ki pritiskajo na oglaševalce. Pogoji se niso spremenili in naredili smo vse, da jih pomirimo. Popolnoma noro! Skušajo uničiti svobodo govora v Ameriki,« je tvitnil Musk. Po prvih informacijah naj bi največ delovnih mest ukinili na področju inženiringa, komunikacij ter urejanja vsebin.

Zaposleni pri Twitterju so danes začeli dobivati sporočila o tem, ali ostajajo na svojem delovnem mestu ali so odpuščeni, Musk pa naj bi slednjim zagotovil odpravnine, če se odrečejo tožbam ali drugim zahtevam. Plače naj bi sicer dobivali do začetka januarja.

Musk napoveduje razvoj plačljivih video vsebin na Twitterju

Musk je po 44 milijard dolarjev vrednem prevzemu Twitterja najprej odpustil celotno vodstvo, na čelu z glavnim izvršnim direktorjem Paragom Agrawalom, nato pa je razpustil upravni odbor in za edinega člana imenoval samega sebe. Poleg tega je novi lastnik Twitterja v sredo objavil, da bo po novem modra kljukica na družbenem omrežju, s katero se izkazuje pristnost računa, plačljiva, in sicer bo treba zanjo odšteti osem dolarjev mesečno. Napovedal je tudi razvoj plačljivih video vsebin na Twitterju.

Musk je nasprotnik omejevanja objav na Twitterju, tudi tistih, ki so jih številni označili za žaljive, rasistične, nestrpne, hujskaške ali za sovražni govor. Velika podjetja, ki oglašujejo na platformi, takšne politike ne podpirajo. Oglaševalska podjetja medtem stranke opozarjajo, naj plačevanje oglasov na Twitterju začasno zadržijo. Med večjimi podjetji so to že storili General Motors, Audi in Volkswagen.