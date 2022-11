Odgovornost predsednika države ni, da ruši vlado, pa tudi ne, da jo podpira pri vsakršnem početju, tudi takem, ki je v nasprotju z ustavo, pravno državo, vladavino človekovih pravic ter temeljnimi demokratičnimi in tudi etičnimi načeli. Takrat predsednik ne sme molčati. Tako sem to vlogo razumel tudi sam, ko sem jo opravljal. Predsednik države je izvoljen na neposrednih volitvah, kar pomeni, da imajo državljani, ki so ga izvolili – pa tudi vsi drugi – pravico izvedeti, kaj meni o ključnih družbenih vprašanjih, da se lahko potem do njih in do njegovega ravnanja lažje opredelijo tudi sami. Predsednik torej ne more in ne sme biti odrezan od svojega volilnega telesa; stališče, da vlade niti ne podpira niti ne kritizira, temveč z njo sodeluje, pa ne pomeni, da nič ne vidi, nič ne sliši in nič ne stori, kadar so vladne odločitve v nasprotju z ustavo. Na tem položaju je treba imeti tudi sposobnost prepoznati, kdaj se vlada odmika od ustavne ureditve, in se na to ustrezno odzvati. V času epidemije koronavirusa in vladanja z odloki ter represijo se je v Sloveniji takšen odmik zgodil, toda predsednik države je molčal. x Mladina