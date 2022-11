Izbira v odločilnem krogu

Za nami je prvi krog predsedniških volitev. V njem sta sodelovala dva ministra Janševe tretje vlade: eden »neodvisnik«, predsednik sveta Janševe stranke, drugi predstavnik stranke NSi. To je bila vlada, za katero je ustavno sodišče ugotovilo več kršitev ustave. Nobeden od njiju pa ni opazil tega teptanja ustave: NSi-jev minister je gostobesedno hvalil delo ministrov iz svoje stranke, »neodvisni« visoki funkcionar SDS pa ni nič videl, nič slišal in nič govoril; na konkretno vprašanje o tem, da je kot zunanji minister razposlal po svetu obrekljiv elaborat o slovenskih medijih, se je izgovoril kar na dolžnost ministra do vlade. A oni lažnivi zmazek je seveda užalil evropske voditelje, saj so stvari sami dovolj poznali; ko so ministra Logarja poslanci pozvali na odgovornost, se je izmazal tako, da je razžalil parlament in brž odšel po »nujnih opravkih«. Smo to mar pozabili?