Neimenovani tiskovni predstavnik italijanske skupine Zadnja generacija (Ultima Generazione) je za dpa potrdil omenjeno akcijo. V muzeju trenutno poteka razstava Van Goghovih del. Slika Sejalec iz leta 1888, ki prikazuje moškega na polju ob sončnem zahodu, je bila po poročanju medijev zaščitena s steklom. Po navedbah skupine Zadnja generacija so v akciji sodelovali štirje okoljski aktivisti.

Varnostniki v muzeju so po dogodku počistili sobo in vpletene odpeljali na zaslišanje, so dodali. Iz podjetja, ki je pripravilo razstavo Van Goghovih del v Rimu, so kasneje za Anso potrdili, da slika Sejalec ni bila poškodovana.

Italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano je v odzivu akcijo okoljskih aktivistov označil za podlo dejanje. »Umetnost je treba vedno braniti,« je po poročanju italijanske tiskovne agencije Anse poudaril minister. »Kulturo, ki je temelj naše identitete, je treba braniti in varovati, nikakor pa ne uporabljati kot trobilo za protest. Našo kulturno dediščino je seveda treba varovati prav pred posledicami podnebnih sprememb. Te nenavadne geste torej ni mogoče šteti za legitimen izraz protesta. Prav je, da prav danes spomnimo, da so zločini zoper kulturno dediščino strogo kaznovani in da so avtorji kazensko odgovorni«, je opozoril minister.

Okoljski aktivisti se tudi v Italiji zatekajo k akcijam, ki so osredinjene na umetniška dela ali ulične blokade. Pripadniki zgoraj omenjene skupine so tako kot v preteklih dneh tudi danes večkrat ovirali promet v italijanskem glavnem mestu. V sredo so s sedečim protestom blokirali del pomembne obvoznice okoli Rima.

V zadnjem času se je v znanih evropskih muzejih zgodila vrsta podobnih napadov, tudi skupine Zadnja generacija. Tarče so bile umetnine svetovno znanih umetnikov, kot so poleg Vang Gogha še Leonardo da Vinci, Claude Monet in Vermeer. Okoljski aktivisti želijo s tovrstnimi dejavnostmi opozoriti na posledice podnebnih sprememb. Z njimi tudi zahtevajo ustavitev proizvodnja energije iz fosilnih goriv, kot sta nafta in premog.