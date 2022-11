Predlog državnega proračuna za leto 2024 je vlada skupaj s predlogom sprememb proračuna za leto 2023 poslala v obravnavo v DZ konec septembra. V njem je predvidela 13,79 milijarde evrov prihodkov ter 15,51 milijarde evrov odhodkov. Proračunska poraba bo tako za 1,72 milijarde evrov višja od prihodkov, kar je približno polovica primanjkljaja, načrtovanega za leto 2023.

V preteklih tednih so se s temi načrti seznanila delovna telesa DZ, nato pa se je gradivo vrnilo v obravnavo vladi, da bi se opredelila do vloženih dopolnil ter na podlagi teh opredelitev in zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripravila dopolnjen predlog državnega proračuna.

Dodatnih 5 milijonov evrov za cestno in 16 milijonov evrov za športno infrastrukturo

V primerjavi s prvotnim predlogom se znotraj predloga finančnega načrta ministrstva za infrastrukturo zagotavlja dodatnih pet milijonov evrov za investicije v cestno infrastrukturo, znotraj predloga finančnega načrta ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa dodatnih 16 milijonov evrov za investicije v športno infrastrukturo, so po seji sporočili s finančnega ministrstva. Za ta zneska se znižujejo nekatere druge postavke znotraj finančnih načrtov omenjenih ministrstev. Ob tem je vlada zavrnila vsa vložena dopolnila, je pa smiselno upoštevala določene razprave in v tem duhu pripravila dopolnjen predlog proračuna za leto 2024, so dodali na ministrstvu.

Druge dopolnitve predloga proračuna se vladi niso zdele potrebne, saj je že pri pripravi prvotnega predloga proračuna za leto 2024 upoštevala jesensko gospodarsko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj ter negotove razmere, povezane z energetsko krizo, inflacijo, ovirami v dobavnih verigah in posledično s spremenljivimi makroekonomskimi okoliščinami.

DZ naj bi proračun za leto 2024 kot tudi spremembe proračuna za leto 2023 sprejel na novembrski seji, ki se začne 21. novembra.