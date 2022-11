Vzporednice​

Ni politično ozaveščenega Slovenca, ki ne bi vedel, da je prvak opozicije Janez Janša (naj mi Tonin ne zameri) gorak levo usmerjenim politikom. Jasno, da so domači levičarji naravni sovražniki stranke, ki verjame v rumeno in modro in prezira rdeče, a tudi v tujini Janša prijatelje z lahkoto najde med populističnimi desničarji, medtem ko mu liberalni politični cvetober povzroča ošpice. Orban, Trump, Morawiecki, Bolsonaro, Melonijeva … so voditelji, ki trikratnemu predsedniku vlade in večkratnemu voditelju opozicije prinašajo veselje in zgled, kako je treba voditi državo: s trdo roko in z utišanjem opozicije, tako notranje kot zunanje.