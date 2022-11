Dodajam citat iz Škerlovega članka: »Vrsta poznavalcev državnega ustroja ponuja razlago, da jedro rigidnosti domuje v uradniškem drobovju MNZ, kjer je bilo tudi jedro izbrisa.« Se zelo strinjam – je pa celo mene, ki imam s tem bogate izkušnje, presenetilo, kako se je v zadnjem letu kar dvakrat (prvič novembra lani, drugič pa ravnokar) tej obupni (tudi ksenofobni) rigidnosti notranjega ministrstva takoj in brez odpora podredila vodilna birokracija »socialnega« ministrstva. Lani so (celo kljub nasprotnemu mnenju varuha človekovih pravic!) sledili »ukazu« z MNZ, da petčlanski družini izbrisane Bosanke ni treba izplačati zakonsko ji pripadajoče denarne socialne pomoči kar za sedem mesecev – in se to tudi po volitvah ni nič spremenilo (zoper takrat odgovorne sem že marca podal ovadbo na tožilstvo, ki jo je celo sprejelo, a rezultata še ni videti) – zdaj pa se podrejajo »navodilom« z MNZ, da morajo oni in ne MNZ zagotoviti nujno domsko oskrbo onemoglega brezdomca. V resnici bi jo mogli in morali zagotoviti obe ministrstvi (MNZ po pravno lažji in hitrejši poti). Seveda bodo oboji na koncu (ko bo prepozno) rekli, da tako, kot to zahteva Krivic, po zakonu ne gre – le pravnika, ki bi si upal to napisati in podpisati, doslej še niso našli.

Sramota slovenskega pravosodja

Primer ubežnika iz Sirije, intelektualca Alzoubija, s čigar besedami se Škerlov članek začne, pa je tako neverjetno absurden, da ta absurd tudi naklonjeni novinarji, ko jim ga razlagam, potem težko prav opišejo. Bom poskusil sam. Zoper Alzoubija so na MNZ uporabili »trik«, ki ga poprej niso še zoper nikogar: najprej so mu zaradi realne nevarnosti dali subsidiarno zaščito za tri leta (2014–2017) – ko je pravočasno zaprosil za podaljšanje, so mu pa to zavrnili, češ da za to obstaja »izključitveni razlog«. To je lahko (po našem zakonu, povzetem po direktivi EU) utemeljen sum, da je prosilec za azil storil neko tako hudo kaznivo dejanje, da mu »civilizirane države« (!) zaradi tega odrečejo pravico do azila in ga, namesto da bi mu za tisto kaznivo dejanje same sodile, raje pošljejo nazaj tja, od koder je pobegnil. Morda v smrt.

Že ob tej zakonski določbi se normalnemu človeku (ali celo kakšnemu pravniku, na primer meni) zmrači pred očmi in se vpraša, v kakšnem svetu živimo. A v primeru Alzoubija lahko ta prvi absurd pustimo ob strani. Zgodil se je namreč hujši: ker mu niso mogli očitati sploh nobenega, kaj šele tako hudega kaznivega dejanja, so pograbili neko še bolj čudno zakonsko določbo, da je izključitveni razlog lahko tudi »utemeljen sum, da je prosilec zagrešil dejanja proti ciljem in namenom OZN, proti svetovnemu miru« itd. Recimo, da bi bila taka določba morda sprejemljiva v izjemnem primeru kakšnega političnega ali vojaškega voditelja države, ki bi pobegnil iz nje, preden bi mu tam lahko sodili – a tudi to vprašanje lahko v primeru »navadnega človeka« Alzoubija pustimo ob strani. V članku je bil bralcu predstavljen le tretji absurd: da so Alzoubiju očitali tak sum na »dejanja proti ciljem OZN« – a da mu niso povedali, kakšna in katera dejanja naj bi to bila, češ da to izhaja iz tajnih informacij agencije Sova, ki mu jih ne smejo razkriti! Pri tem absurdu je ta »pravna država« vztrajala štiri leta – tako dolgo si upravno sodišče tega popolnega nesmisla ni upalo razveljaviti in ga je potrjevalo! Od politične oblasti domnevno neodvisno sodstvo, samostojna veja oblasti!?

Toda do najhujšega absurda pridemo šele letos, v petem letu te sramotne sodne farse. Na »ukaz« vrhovnega sodišča upravno sodišče v petem sojenju končno tožniku prebere tiste tajne informacije (v najstrožji tajnosti, niti zapisati si jih ne sme) in posluša njegov odgovor. Ker v tistih tajnih informacijah ni bilo nič drugega kot podatki, s katerimi sumljivimi osebami je tožnik v povsem zasebnih zadevah na svoji poti v Slovenijo prišel v stik (ne da bi vedel za sumljivost teh oseb), seveda sodišče tudi v tej svoji peti sodbi ni moglo napisati, katera naj bi bila tista svetovnemu miru nevarna tožnikova dejanja, zaradi katerih se mu »mednarodna zaščita« odreče. Ampak sodišče mu jo je kljub temu tudi zdaj ponovno odreklo! Zakaj, naj bi bilo pojasnjeno v tajnih delih sodbe – a ko si jih je tožnik z odvetnikom smel (brez svinčnika, da si ne bi kaj zapisal) ogledati, sta mi oba povedala, da tudi tam o tem ne piše popolnoma nič!

Molčimo – kdo nam pa kaj more

Če kdo ve za kakšno še večjo ali vsaj podobno strokovno (ne politično) sramoto slovenskega pravosodja zadnjih 30 let, naj jo pove. Kaj bo o tem reklo vrhovno sodišče, pa bomo izvedeli v nekaj mesecih.

Zdaj pa od gornjega primera, kako sodišče pet let potrjuje neko, oprostite izrazu, slaboumno odločitev MNZ kot zakonito, nazaj k MNZ kot viru modrih in zakonitih odločitev tudi v »horizontalni« smeri, nasproti drugim ministrstvom. Za Škerlov članek so se pohvalili, »da pozorno preučijo vsak javno izrečen očitek in preverijo možnosti za odzivanje«. Odlična, zelo spretna formulacija: »preverijo možnosti za odzivanje«! Manjka le zaključek te misli: »In če vidimo, da možnosti za odzivanje ni, pač molčimo – kdo nam pa kaj more!«

Tako že dva meseca molčijo na moje natančno obrazložene predloge, kako bi morali oni in policija po zakoniti poti takoj zagotoviti nujno domsko oskrbo bolnemu brezdomcu – in še drugim trem le toliko manj nujno, ker so ti trije še v bolnišnici, kjer pa zasedajo postelje nujnega zdravljenja potrebnim. Zelo spretni in pravno natančni pa so na MNZ v napotkih, kako naj bi to raje naredilo socialno ministrstvo – pa čeprav po zelo zapleteni in dolgo trajajoči poti. Red vendar mora biti, kakor je rekel že Švejk – če bo rešitev za prizadetega po tej poti prišla prepozno, pa ni več naš problem. A socialno ministrstvo tudi tu sledi zgledom z notranjega ministrstva: tudi njim sem razložil, po kakšni mnogo hitrejši poti bi lahko problem takoj rešili oni, pa nočejo – ali le ne znajo? In o tem tudi oni že dva meseca modro molčijo.

Evropsko sodišče človekove pravice postavilo na prvo mesto

Jim je pa zdaj v okviru Škerlovega članka vsaj do neke mere priskočila na pomoč profesorica Polonca Kovač s fakultete za upravo, ko je najprej sicer poudarila, da je varstvu človekovih pravic zavezana tudi uprava, ne le sodstvo – toda nato je dodala: »Po drugi strani pa zaradi vezanosti uprave na zakon in zaradi enakosti pred zakonom ne moremo zagovarjati načela, da bi bile na ravni individualnega odločanja človekove pravice lahko temelj neupoštevanja z zakonom določenih pogojev.« Toda nato spet, da je »nihanje med sledenjem zakonskim pogojem in varstvom človekovih pravic umetna dilema«, ker da je »oboje treba oblikovati v enotno odločitev«. Če bi se tu ustavila, bi lahko soglašal. Žal je nato dodala še enkrat »tako … – po drugi strani pa …« (ali: »okruglo, pa na ćošak«, kot temu pravijo Srbi – po naše: okroglo in hkrati oglato), s čimer pa se tu ne morem strinjati. In jo vabim k temeljitejši razpravi o tem v strokovnem tisku. Če se v problem poglobiš, je tu namreč strokovnih dilem še cela vrsta. Toda le o podrobnejših izvedbenih vprašanjih – ne pa o temeljnem vprašanju: ali so (če to izrazim z njenimi besedami) »na ravni individualnega odločanja človekove pravice lahko temelj neupoštevanja z zakonom določenih pogojev«. Ona pravi, da ne – evropsko sodišče za človekove pravice pa je že v vrsti odločb reklo nasprotno.

O tem že nekaj let v vsaki taki zadevi (a žal večinoma gluhim ušesom) citiram, kaj mi je že leta 2015 sporočil varuh človekovih pravic: »… je ESČP razvilo tudi kriterije, pod katerimi ima država pozitivno obligacijo, da legalizira status oseb z dolgotrajno toleriranim bivanjem v državi članici. V takih primerih pravica do priznavanja de facto stanja in legalizacija le-tega prevlada nad zahtevami imigrantske zakonodaje v državi članici. Še več, vztrajanje na zakonitem bivanju v primeru tehtanja do pravice do družinskega življenja je sodišče označilo za prekomerni formalizem.« In na podlagi tega si je že leta 2016 tudi naše upravno sodišče (v sodbi št. I U 136/2016) upalo napisati nič manj kot to, da so »ne le sodišča, ampak tudi upravni organi držav članic dolžni v takih primerih pravu EU dati prednost pred domačo zakonodajo (obveznost ignorirati /ne uporabiti/ nacionalno normo)«. Pravica do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena ESČP je namreč povsem enako varovana tudi s pravom EU (ki ima za državo članico status »domačega«, ne mednarodnega prava).

To je, kot je bilo iz nekega mojega zapisa citirano v Škerlovem članku, »tista lekcija iz prava, kako v takih primerih temeljne človekove pravice prevladajo nad določbami domače zakonodaje«. Dokler na MNZ ne najdejo pravnika, ki bo znal utemeljiti, kako bi se Slovenija lahko izmaknila spoštovanju teh stališč ESČP, se jih bo morala, rada ali nerada, kar držati.

MATEVŽ KRIVIC