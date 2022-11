»Vojaški inženirji vsak dan na levi breg reke Dneper prepeljejo do 1200 civilnih vozil - tovornjakov in avtomobilov - ter več kot 5000 civilistov,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Pred tem je ruski predsednik Vladimir Putin med praznovanjem dneva enotnosti na Rdečem trgu v Moskvi dejal, da je treba civiliste iz Hersona zaradi napredovanja ukrajinskih sil umakniti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Civilno prebivalstvo ne bi smelo trpeti zaradi obstreljevanja, ofenzive, protiofenzive ali drugih podobnih stvari,« je dejal Putin. Dodal je, da so doslej mobilizirali 318.000 rekrutov, s čimer so presegli zastavljeni cilj, saj po njegovih besedah prostovoljci še naprej prihajajo.

Ruske sile so sicer minuli teden sporočile, da so v Hersonu evakuirale okoli 70.000 prebivalcev z desnega brega reke Dneper, območja blizu frontne črte. V torek so nato začele evakuacijo z levega brega reke v notranjost te ukrajinske regije, in kot razlog navedle možnost ukrajinskih zračnih napadov.

Od štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija priključila septembra, je Herson verjetno strateško najpomembnejši, saj povezuje edino kopensko pot do polotoka Krim, ki si ga je Moskva nezakonito priključila že leta 2014. Ukrajinske sile medtem že nekaj tednov izvajajo ofenzivo za ponovno zavzetje regije in prodirajo z zahoda na vzhod.

Medtem je ukrajinska vojska, katere del se pripravlja na bitko za Herson, poročala o hudih spopadih v Donbasu na vzhodu države, predvsem v bližini Bahmuta in Avdijivke, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki opozarja, da teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

»Sovražnik nadaljuje napade in strelja z vsemi vrstami artilerije, raketometi, tanki in minometi,« je danes dejal tiskovni predstavnik ukrajinskih sil na vzhodu Sergej Čerevatij.

Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni pa je vrhovnemu poveljniku Natovih sil Christopherju Cavoliju po telefonu povedal, da je Rusija v Donbasu potrojila svoje napade. Teh naj bi bilo zdaj do 80 na dan. Razmere na fronti je opisal kot »napete, vendar pod nadzorom«, navaja dpa.

O ruskem nočnem obstreljevanju so poročali tudi iz mesta Zaporožje, nad Dnipropetrovskom pa naj bi ukrajinskim silam po lastnih navedbah uspelo sestreliti osem ruskih brezpilotnih letalnikov iranske izdelave. En dron naj bi prestregli tudi nad regijo Lvov na zahodu države.