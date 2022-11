Večina evropskih držav se Martina spominja kot dobrotnika, ki je ob neki priložnosti prezeblega berača ogrnil s svojim plaščem. Martin je sledeč očetu najprej postal rimski vojak in služil vojsko na ozemlju Francije, pozneje pa je svoje življenje posvetil skrbi za reveže. V Toursu so ga someščani zaradi tega proti njegovi volji izvolili za škofa. Praznovanja njegovega godu so od države do države zelo različna. V Sloveniji, kot rečeno, martinovo predstavlja praznik vina, vendar so ga kot takega na Primorskem začeli praznovati šele po 2. svetovni vojni, in to brez znamenite martinove goske, o pojavu in vlogi katere kroži več različnih zgodb. Sam obred martinovanja, ko se na prireditvi nekdo preobleče v škofa in blagoslovi vino, se je na večjem delu slovenskega ozemlja uveljavil šele v letih po 1. svetovni vojni. Pred tem, za časa Avstro-Ogrske, je martinovanje pri nas veljalo za kulturni praznik, ki so ga ob nastopu pevskih, godbenih in dramskih skupin velikokrat obhajali v čitalnicah in narodnih domovih ter na tak način spodbujali slovensko narodno zavest in domoljubje.

(Martinov večer)

praznovala je Šišenska čitalnica sinoči pri Kozlerji v zimskem salonu, ki je bil do dobrega poln. Toliko ljudi in tako mirnih, prijaznih ter veselih ne snide se povsod, kjer je kaka narodna veselica, kar se sme sinočnja po pravici imenovati. Spored je bil zanimiv in kratkočasen, petje sploh dobro, sviranje vojaške godbe navduševalno, igri pa — dve ste bili – a obe izborni! (…)

Slovenec, 15. novembra 1886

(Veselica »Celjskega pevskega društva«,)

ktera se bode vršila prihodnjo nedeljo 17. t. m. v vrtnem salonu hotela »Pri zamorcu«, utegne biti jako zanimiva. Zvedeli smo, da se odbor mnogo trudi, da bode vspored čim mnogovrstneji. Posebno šaljivi čveterospev, za kterega so se naročile jako originalne podobe, bode gotovo provzročil mnogo smeha. Tudi pitana Martinova gos ne bode slab užitek za tistega, komur bode sreča mila, da jo dobi. Ker je ta veselica prvi javni nastop »Celjskega pevskega društva«, v Celju samem, upamo da bodo celjski in zunanji rodoljubi z mnogobrojno udeležbo dokazali svoje simpatije proti temu za razvitek narodnega življenja v Celji jako važnemu društvu.

Domovina, 15. novembra 1895

Kam pojdemo danes popouldne?

Odgovor je jednostaven: vsi k sv. Ivanu na veselico »Slovenskega pevskega društva«! To pa trdno priporočamo, ker smo trdno uverjeni o krvavi potrebi pevskih društev v našem mestu in njega okolici. Sleherni dobri poznavalec prirodnih razmer ob obalih Adrije mora nam pritrditi to. (…) Njihova naloga je pa zelo težavna, ker razpolagajo samo z malimi denarnimi sredstvi in mnogokedaj jim primanjkuje tudi moralna podpora narodne mase. Temu se pripomore samo z dobrim obiskom na njihovih prireditvah in to storimo tudi danes, slovenski rodoljubi. Naša deviza bodi: vsi na »Martinov večer«!

Edinost, 12. novembra 1905

Sobotno kramljanje.

To ni tisti sveti Martin, ki je bil papež in mučenik, tudi ne tisti, ki ga pozna zgodovina iz hudih predlutrovskih časov, temveč to je tisti sveti Martin, ki ga mi vsi poznamo kot vinskega krstnika z milovidno in košato gosjo ob strani. Ni znano, kako je prišel do gosi, saj je bil sveti Martin asket in škof in kot tak še ženske videti ni mogel, pa vendar ga je obdala legenda z gosjo, z gosmi, — je pač bil Panonec, deloval pa je — na Francoskem. Učenjaki in cerkveni očetje sicer trdijo, da se je v šestem stoletju razvila razvada na Martinovo, torej pred durmi svetega adventa, pripravljati in peči goske kot posebno slaščico, da bi se želodec tem bridkejše spominjal minulih, grešnih dni, pa dragi moji, tudi cerkveni očetje, saj vemo, se včasi motijo. Bolj verjetna je druga pobožna legenda, ki je pa na čudo nekam razposajena in hudobna; kajti upa si trditi, da je v Martinovih časih živela v puščavi pobožna devica. Tista devica je pa bila še mlada in sveti Martin je zvedel zanjo ter jo je hotel potrditi v sveti veri. Ampak devica je bila devica in je napodila Martina, ko je potrkal na njena vrata. Martin je nevoljno zagodrnjal nekaj o neumnih goskah — in prijele so se ga. Opravljivec njegov in poznejši svetnik sveti Brikcij je v hudobni škodoželjnosti širil Martinovo gosjo slavo, — in iz tistih še napol ajdovskih časov je prišel Martin do nas s svetniško zarjo sicer, ampak tudi gos ga ni ostavila. (…)

Jutri se bo videlo, da smo narod: delavec Martin se bo napil za svoj god, če ni pijanec, si privošči gos, če ne bo gosi, bo raca, kmet Martin se bo izpovedal in obhajal, pogrnil mizo in se mogoče tudi napil, izjemoma ne pretepel žene — za svoj god. Študent Martin se bo pa čisto gotovo napil! Kar je še drugih inteligentnih in polinteligentnih Martinov, se zaprejo k obligatnim veselicam; vino bo teklo tam, pesmi se pele, one naše divne pijane pesmi, gos pa bo Martinom na čast igrala glavno vlogo. (…)

Narodni dnevnik, 12. novembra 1910

Martinova ...

»… Martin pa razpolovi s sabljo svoj plašč in da polovico prezebajočemu beraču ...« Lepo, četudi je potem oba zeblo.

Živel je krepostni svetnik v času, kamor tudi zgodovina s svojimi bistrimi očmi precej motno vidi. Po rojstvu Madžar je bil najprej vojak, potem menih, škof in je zelo verjetno, da je bil tudi novinar. Za sedanje brezidealne in mokre čase je prav, da se takih krepostnih mož primerno spominjamo. Pri naši skromnosti ni potreba, da razumemo stvar tako, kakor naši dedje. Za te je bilo Martinovo resna zadeva. Spominskega dne so napravili pravo ohcet: Mize so se šibile pod kolači, pečenimi janjci in drugimi dobrotami, katerih konec so bile pitane in pečene gosi. Vino se je pilo kakor za stavo, saj je bilo to tisti dan, ko se je prvič pokušala nova kapljica. No, no, takrat še ni bilo tako sitnih oblasti, policajev, poslovnega davka in trošarine ... (…)

Jutro, 15. novembra 1925

