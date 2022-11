Izbris 2.0​

Tega ne morem natančno umestiti v čas, ampak ni še tako dolgo, ko si k svojemu zdravniku odšel, ne da bi se mu napovedal, in to isti dan, ko si ga po svoji presoji potreboval. Tako je bilo od nekdaj, tudi v času prejšnje države, ko je bilo zdravnikov pol manj in je bilo v natlačenih čakalnicah treba čakati po več ur, kar je bil pravzaprav glavni razlog za nezadovoljstvo. Zelo redko se je zgodilo, in to je povzročilo osuplost, ki se je med ljudmi nekaj naslednjih dni širila od ust do ust, da je izčrpani zdravnik proti večeru stopil iz ordinacije in sporočil, naj preostali čakajoči pridejo naslednje jutro. Pretreslo me je, ko sem izvedel, da se v drugih državah bolniki za pregled pri splošnem zdravniku naročajo in da tudi z akutno boleznijo lahko čakajo nekaj dni; zdelo se mi je namreč samoumevno in ne samo del zdravniškega poslanstva, da bolniku pomagaš takoj, ko zboli.