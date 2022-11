Aslan Uzun, izvršni direktor družbe Yapi Merkezi: Nekateri igrajo nepošteno igro za našimi hrbti

Drugi tir resda povezuje dva kraja, Divačo in Koper, in je konstrukcijsko in finančno za slovenske razmere ogromen zalogaj, a je v primerjavi s tujino vendarle malček. Predor Evrazija med seboj povezuje dve četrti istega kraja, a hkrati tudi dve celini. Temu primerno je neskončno mogočnejši kot vseh osem predorov in viadukt na trasi drugega tira. Ne zaradi svoje razmeroma skromne dolžine, dolg je nekaj več kot pet kilometrov, temveč zato, ker poteka ne le pod morsko gladino, temveč pod morskim dnom in v dveh nivojih, po enem za vsako smer vožnje. Za njegovo gradnjo so v Nemčiji izdelali 120 metrov dolg stroj, ki je predor izkopal v vsega 16 mesecih – in s tem končal namen svojega obstoja. Za obema projektoma, predorom Evrazija v Carigradu in drugim tirom med Divačo in Koprom, stoji isto turško gradbeno podjetje.