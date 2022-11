Katar 2022: “Gotof si” za nogometno prvenstvo

Svetovno nogometno prvenstvo je ob poletnih olimpijskih igrah dogodek, zaradi katerega se je nekoč ustavilo vse drugo dogajanje. A nogometu najbolj naklonjena baby boom generacija se stara in izgublja strast, posebno mlačno pa bi utegnilo biti prvenstvo v Katarju, ki se bo zgodilo med 20. novembrom in 18. decembrom. Ne samo zato, ker je športno tekmovanje umeščeno v jesen oziroma zimo in ne v poletje, ko je v zahodnem svetu več prostočasja. S prvenstvom v Katarju se je nogomet uvrstil v vrsto tistih postavk oziroma institucij zahodne civilizacije, ki so deležne globalnih »gotof si« kritik in zanikanja.