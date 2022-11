Kako zgraditi dovolj robustno gospodarstvo za hude čase?

Gospodarskih vprašanj ni mogoče oddvojiti od političnih zagat. Sam sem se tako – celo kot s starostjo vse bolj siten profesionalni ekonomist – vsaj malo razveselil nove oblasti. Naveličal sem se poslušati, da smo Slovenci izgubili 2. svetovno vojno, ko pa so naši partizani s komunisti na čelu bili priznan člen zmagovitega zavezništva. Kot tudi, da sem 40 let mojega še kar srečnega življenja preživel v diktaturi, ko pa študente prepričujem, da jim je lahko žal, ker so zamudili, in to kar v stari Jugoslaviji, čase »flower power«, Janis Joplin in Johna Lennona, čeprav smo bolj hodili po nakupih v tržaški Giovani, kot pa protestirali proti vojni.