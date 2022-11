The Cinema is back in Town

Zadnja leta filmu in kinu res niso bila naklonjena. Kot da ni bil dovolj neusmiljen osvajalski pohod netflixov, amazonov in hbojev, je za dobri dve leti pandemija zaprla ali pa vsaj priprla vrata kinodvoran in s tem gledalce dobesedno priklenila pred televizijske, računalniške in celo zaslone telefonov. Tudi največji filmski festivali so se bili prisiljeni prilagoditi in so v svoje programe začeli uvrščati filme, ki niso bili namenjeni predvajanju v kinodvoranah. In če se nam je pred leti, ko smo morali na malih zaslonih gledati fascinantno Romo Alfonsa Cuarona, to zdelo skrajno krivično do avtorjev in do gledalcev, smo bili že lansko leto, ko je na Netflix prišel izjemni film Jane Campion Moč psa, hvaležni, da si lahko ob vseh šablonskih nadaljevankah ogledamo še kakšno resnično filmsko mojstrovino. V času med Romo in Močjo psa se je pač svet filma nepovratno spremenil in jasno je, da po pandemiji ne bo vse tako, kot je nekdaj bilo.