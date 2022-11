Ladja norcev

Pred skoraj natančno stotimi leti, 16. novembra 1922, je iz ruskega Petrograda ob dramatičnem tuljenju ladijskih siren izplul parnik Preussen. Končni cilj je bil nemško pristanišče Stettin, bodoči poljski Szczecin, od koder so potnike z vlakom odpeljali v Berlin. Da ne gre za običajno ladjo in običajno plovbo, je bilo očitno že iz mrakobnega vzdušja v pristanišču: s palube ni mahalo sto potnikov in na dokih – če izvzamemo nekaj mrkih tipov v dolgih suknjah in usnjenih plaščih – ni bilo nikogar, da bi jim vrnil pozdrav.