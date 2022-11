Politika nokavta

Na parlamentarnih volitvah pred šestimi meseci je velika večina volilcev ob eni od višjih volilnih udeležb v zadnjih dveh desetletjih podelila mandat Gibanju Svoboda in koalicijskim strankam, ker so obljubili drugačno obliko izvajanja javnih politik, višjo politično kulturo in vladavino, ki bo, če posplošimo, vrnila mir v naša srca in pomirila sprte duhove. Razplet volitev je bil predober, da bi – to je bilo jasno od samega začetka – povolilno obdobje nadaljevali v tem slogu. Pred tednom dni smo se soočili s političnim nasiljem: najprej je o tem spregovorila Nika Kovač, prvi obraz civilne družbe, ki je od referenduma o vodah dalje tarča napadov prvaka SDS Janeza Janše in njegovih oprod. Nato je o napadu, celo o političnem atentatu, poročal gromovniški poslanec SDS Branko Grims. Zadeve so šle celo tako daleč, da zdaj poslanci SDS zahtevajo posebno oblike zaščite, ker da se ne počutijo dovolj varne.