Skupaj z znanstveniki se je v minulih dneh podala na obalo Grenlandije. Tam je skupaj z znanstveno ekipo – ta je sicer preučevala raven slanosti morja, selitev kitov in gibanje ledenih gmot – potopila hidrofone na dvanajstih sidriščih. V naslednjih dveh letih bodo ti snemali zvoke morja in živali. Za svoj projekt si je izbrala eno od točk na planetu, kjer so zaradi segrevanja podnebja spremembe že močno vidne. Led se počasi tali in s tem spreminja morski habitat. McDonaldova ne želi ujeti zvoka zgolj talečih se ledenih gmot, temveč tudi živali v tem spremenjenem habitatu, katerih zvoke bodo ujeli mikrofoni. Ti bodo potopljeni na različnih globinah morja, McDonaldova pa hoče, da bi bil končni posnetek, ki ga bo po dveh letih še dodelala v studiu, neke vrste časovna kapsula zgodovine morja. Irka pričakuje, da bo imela naraščajoča gladina morja tudi vpliv na zvočni razpon in na vso biodiverziteto. Projekt vplivov človeštva na okolje bo zaokrožila z dodatnimi slikami in skulpturami.