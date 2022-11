Odločil se je, da si bo majhno štirisedežno letalo zgradil kar sam. Čeprav ima inženirsko znanje, to še zdaleč ni bilo dovolj za »aviatorsko inženirstvo naredi si sam«. Zato se je odločil, da bo iskal takšno letalo, ki bi ga zgolj sestavil. Še pred pandemijo je izbral južnoafriško letalo sling, ki ga je med pandemijo naročil, plačal in vse dele dobil domov po pošti. Navodila za sestavljanje so prispela v elektronski poštni predal, postopek sestavljanja si je ogledal tudi po youtubu. Za sedem velikih zabojev letalskih delov v hiši ni bilo prostora, zato si je na vrtu uredil manjšo delavnico. Osemnajst mesecev oziroma 1500 delovnih ur je trajalo sestavljanje letala, pri čemer sta mu pomagali tudi žena in sedemletna hči Tara. Ko je bilo letalo Dija, poimenovano po mlajši hčerki, sestavljeno, ga je seveda preizkusila še pristojna agencija zračne uprave. Dokončno je dovoljenje za polete letalo s slabimi 1400 kilometri dosega dobilo maja. V vmesnem času je Ashok Aliseril Thamarakshan pridobil licenco za letenje. Prijatelje je popeljal na daljši polet po Evropi, z družino pa se je za začetek odpravil na več izletov po Angliji. Zdaj z ženo in hčerama načrtuje daljši polet na evropsko celino.