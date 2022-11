Zrezek za energetska podjetja

Avstrijski gostinec Ulrich Matlschweiger v svoji gostilni Hoamat domačim gostom in turistom že leta ponuja pristno avstrijsko gastronomijo. Pri jedeh stavi na lokalne izdelke in lokalne dobavitelje. Zaradi naraščajočih cen energentov in osnovnih živil so prizadeta tako gospodinjstva kot podjetja, draginji pa se ni izognila niti njegova gostilna.