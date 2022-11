Po avgustovski objavi posnetka s sporne zabave, o kateri so nato poročali številni svetovni mediji, je na urad finskega pravosodnega kanclerja prispelo več deset pritožb na račun premierkinega ravnanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na videoposnetku je videti, kako 36-letna premierka pleše in se zabava s prijatelji in nekaterimi finskimi znanimi osebnostmi v zasebnem stanovanju, kasneje pa z njimi tudi obišče dva bara. Nekateri finski novinarji so trdili, da so na posnetku slišali tudi komentarje o drogah, predvsem kokainu.

Kmalu zatem je v javnost pricurljal še en videoposnetek, na katerem Marin v nočnem klubu pleše z 39-letnim finskim pevcem in igralcem Olavijem Uusivirto. Po objavi prvega videoposnetka je Marinova sicer sporočila, da je prostovoljno opravila test za droge, ki je bil kasneje negativen.

Marin je že pred tem vzbujala pozornost zaradi obiskovanja rock festivalov in zabav v klubih. Medtem ko so številni mladi na Finskem ponosni na »divjo plat« svoje premierke, pa sta videoposnetka sprožila tudi val kritik ljudi, ki menijo, da je njeno vedenje neprimerno in da z njim spodkopava »ugled in varnost Finske«.

Pravosodni kancler Tuomas Poysti je po preučitvi pritožb danes sporočil ugotovitve, da Marin zaradi udeležbe na zabavi ni zanemarila svojih dolžnosti predsednice vlade. Ni bilo »nobenega razloga za sum, da je predsednica vlade pri opravljanju svojih dolžnosti ravnala nezakonito ali zanemarila svoje uradne dolžnosti,« je sklenil.

Pravosodni kancler je neodvisni urad, ki je odgovoren za nadzor zakonitosti vladnih dejavnosti in na katerega lahko vsak državljan vloži pritožbo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.