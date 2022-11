Oktobra se je na zavodu na novo prijavilo 6848 brezposelnih oseb, kar je 38 odstotkov več kot v predhodnem mesecu in 0,6 odstotka manj kot v lanskem oktobru. Od tega je bilo 2563 iskalcev prve zaposlitve, kar je 226,1 odstotka več kot septembra, so danes sporočili iz zavoda. Med novoprijavljenimi je bilo še 2453 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 43 brezposelnih zaradi stečajev in 574 presežnih delavcev. V obdobju od januarja do oktobra je bilo v Sloveniji vsak mesec v povprečju brezposelnih 57.426 oseb, kar je 24,5 odstotka manj kot lani v tem času.

Od 5900 brezposelnih oseb, ki jih je oktobra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3629 oseb, kar je 20,5 odstotka manj kot septembra in 11,3 odstotka manj kot oktobra 2021. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov, pa tudi skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo. Pogosteje so zaposlitev našli še vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, komercialni zastopniki za prodajo, natakarji, vozniki ter kuhinjski pomočniki.

Brezposelnost se je oktobra v primerjavi s predhodnim mesecem zmanjšala v območnih službah zavoda Trbovlje in Novo mesto, medtem ko se je najbolj povečala v območni službi Murska Sobota. V medletni primerjavi se je medtem zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj pa v območni službi Ptuj (-26,8 odstotka). O najmanjšem upadu, a vseeno več kot desetodstotnem, so poročali iz območnih služb Novo mesto in Velenje.

Najbolj iskani so še naprej delavci za preprosta dela

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so oktobra zavodu sporočili 13.223 prostih delovnih mest. To je 12,6 odstotka manj kot septembra in tri odstotke manj kot oktobra 2021. V obdobju desetih mesecev je bilo prostih delovnih mest 13,6 odstotka več.

Najbolj so povpraševali po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah ter za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, pa tudi po čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, skladiščnikih in uradnikih za nabavo in prodajo, prodajalcih, varilcih, delavcih za preprosta dela pri nizkih gradnjah ter natakarjih.

Prostih delovnih mest, ki so jih na zavodu prejeli v vseh desetih mesecih skupaj, je bilo 147.931. To je 13,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS, ki so na voljo za avgust, je v državi 921.583 delovno aktivnih prebivalcev. To je 0,1 odstotka manj kot julija in 2,2 odstotka več kot avgusta 2021. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu za zaposlovanje, je bila avgusta 5,5-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot julija in 1,6 odstotne točke manj kot avgusta 2021.