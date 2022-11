Oktobrski odklon temperature zraka je bil od povprečja v obdobju 1981-2010 na ravni države 3,2 stopinje Celzija, zaradi česar je letošnji oktober najtoplejši vsaj od leta 1950, so zapisali pri Agenciji RS za okolje. Ta je v četrtek objavila delne in še ne povsem preverjene podatke, saj podatke z nekaterih meteoroloških postaj še pridobivajo.

Letošnji oktober je za 0,2 stopinje prehitel dosedanji najtoplejši oktober leta 1966 in za 0,3 stopinje drugi najtoplejši oktober, ta je bil v letu 2001. Najhladnejši je bil v tem obdobju oktober leta 1974 z odklonom minus 4,6 stopinje Celzija.

»Zelo topel je bil letošnji oktober predvsem v višinah, v visokogorju, precej topel je bil v večjem delu države, nekoliko manj v severovzhodu in v delih južne Slovenije,« je za STA pojasnil Renato Bertalanič z oddelka za podnebne analize in storitve na agenciji za okolje.

Mesec je bil tudi nadpovprečno osončen. Podatki kažejo, da se uvršča med 12 najbolj osončenih oktobrov po letu 1961. Po količini padavin pa je bil med desetimi najbolj suhimi oktobri od leta 1961. Na ravni celotne države je bil močno podpovprečno namočen glede na primerjalno obdobje 1981-2010. Na ravni države je bil sicer po dostopnih podatkih najmanj namočen oz. praktično povsem suh oktober 1965, najbolj namočen pa je bil v tem obdobju oktober 1992.

»Če primerjano na daljše obdobje, je oktobra padla približna tretjina povprečne količine padavin v oktobru. Najbolj suh je bil letošnji oktober v vzhodnem delu države,« je pojasnil Bertalanič.

V četrtek objavljeni podatki Sušomera, ki ga prav tako pripravljajo na agenciji za okolje, kažejo, da so v večjem delu države razmere zmerno sušne, deloma na Gorenjskem in Dolenjskem so zelo sušne, v severozahodnem delu države pa je namočenost povprečna ali nadpovprečna.

Slovenijo je sicer danes zajelo deževno vreme, možne so tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno slabele in do večera večinoma ponehale.