V soboto bo na zahodu povečini sončno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo zmerno, na vzhodu pretežno oblačno. V jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne občasno še rahlo deževalo. V višjih legah in po nižinah predvsem severovzhodne Slovenije bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes dopoldne so predvsem na severozahodu še možni krajevno močnejši nalivi.

V nedeljo bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno. Oba dneva bo zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megla.

Prek severnega Jadrana se pomika ciklonsko območje z vremensko fronto. Nad naše kraje doteka z južnimi vetrovi vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, v krajih zahodno in južno od nas bodo tudi nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal okrepljen jugo. V soboto bo v krajih zahodno in severno od nas povečini sončno. Drugod bo več oblačnosti, v sosednjih pokrajinah Hrvaške bo zjutraj in dopoldne še deževalo. Pihal bo severni veter, ob severnem Jadranu zmerna, pod Velebitom močna burja.

Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo kazala kot slabo počutje, povečan notranji nemir, razdražljivost, motnje v spanju, utrujenost in potrtost. V soboto bo vremenska obremenitev popustila.