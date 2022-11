Ob ustavitvi sredi oktobra je bilo predvideno, da bo šesti blok v mirovanju do 2. novembra, že takrat pa so omenjali možnost podaljšanja do 30. novembra.

V Tešu so danes zapisali še, da se zaustavitev oz. obratovanje petega in šestega bloka Teša prilagajata stanju v elektroenergetskem sistemu Slovenije in projekcijam potreb po električni in toplotni energiji ter sistemskim storitvam.

Zaradi remonta je od sredine oktobra ustavljena tudi Nuklearna elektrarna Krško (Nek). Kot je pred kratkim povedal direktor Stane Rožman, remont večinoma poteka gladko, nekaj zaostanka je nastalo le pri zamenjavi visokotlačne turbine. Ponoven vklop nuklearke v elektroenergetsko omrežje je napovedal okoli 7. novembra.