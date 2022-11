Prebivalci območij na zahodu države naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode.

V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu Geološki zavod prebivalce poziva, naj pokličejo na številko 112. Podrobnejša navodila je moč najti na spletni strani Geološkega zavoda Slovenije, na naslovu sta.si/qIRLLq

Agencija RS za okolje (Arso) je opozorila, da so na severozahodu, jugozahodu in v osrednji Sloveniji ob hudourniških vodotokih možne poplave meteorne in zaledne vode. V primeru, da prebivalci opazijo naraščanje hudourniškega toka naj se umaknejo nad območje, ki ga lahko doseže voda. Ob tem naj ne skušajo prečkati vodnega toka. Iz nižjih prostorov, ki bi jih lahko zalila voda, naj umaknejo hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti, a le če je to mogoče storiti pravočasno, so zapisali na Arso.

Na jugozahodu Slovenije Arso opozarja tudi pred močnim vetrom, ki dosega od 50 do 70 kilometrov na uro. Veter maje drevesa, lomi veje. Prav tako ovira cestni promet določenih kategorij in že nekoliko otežuje gibanje. Morje je zmerno vzvalovano. Prebivalce pozivajo, naj zaprejo vrata in okna in se ne zadržujejo na potencialno nevarnih mestih na prostem, so zapisali na Arso. Dodatno previdnost priporočajo v prometu in na morju.

Regijski center za obveščanje Koper pa je danes nekaj pred osmo zjutraj v Piranu zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom - opozorilo za nevarnost, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.