Po nesreči zavil v gostilno

Po »coprniški« noči, prazničnem dnevu mrtvih in jesenskih počitnicah so policisti že začeli opozarjati na prihajajoči Martinov vikend, ko imajo običajno ogromno dela. Že tako ob povsem navadnih dneh mnogi radi pogledajo pregloboko v kozarce, potem pa nespametno sedejo za volan, na noč, ko se iz mošta nardi vin’, pa je takih »pacientov« še več. A da ne bomo le v prazno klobasali o opitih voznikih, prilagamo dokaz. Tik pred nočjo čarovnic je 37-letnik v Kungoti povzročil nesrečo. Po cesti je pozno popoldan vozil nezanesljivo in je vijugal, ustavil se je šele ob trku v avto na nasprotni strani vozišča. Moški se kaj veliko ni dal motiti. Kar peš se je odpravil cilju naproti – v gostilno. Morda si je skušal pomiriti živce. Policisti so mu sledili in mu namesto kozarčka pijače ponudili kar alkotest. Na Ptuju pa se je leto dni mlajši moški spravil v še hujše težave. Pijan je razgrajal po parkirišču pred gostilno, varnostniku vrgel kamen v obraz in ga še udaril. Policisti so ga pospremili s kraja, a se je kmalu vrnil in se znova spravil na varnostnika. Grozil mu je, da ga bo nalomil, grdo se je obnašal tudi do mož postave. Odpeljali so ga s seboj, da se je streznil.

Trčil v kravo, ukradel oslička

Policijska poročila so v teh dneh polna novic o povoženju različne divjadi, bodisi jelenov in srn ali divjih svinj, ki v zgodnjem jutranjem ali poznem večernem času skušajo prečkati cesto, a s tem v smrtno nevarnost spravljajo tako sebe kot ostale. Redkeje pa se zgodi, da na vozišče zatava kakšna druga žival. Prejšnji teden se je nespametno na sprehod po glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi odpravila krava in se očitno izgubila. Vanjo je trčil voznik avta, pod katerega je žival skočila. Moškega so odpeljali v bolnico, o usodi krave pa niso poročali. Z živalsko obarvano tatvino se ukvarjajo tudi kamniški policisti, ki od srede ponoči iščejo osliška. Ta je bil namreč z vrvjo privezan na drevo, nekdo pa ga je ukradel. Možno je, da je nanj naletel kak aktivist, strogo proti vezanju živali, in ga je le osvobodil. Gasilsko opremo pa so za trenutek odložili vrli gasilci iz PGD Dolnji Logatec in na pomoč priskočili labodu, ki so ga ujeli v obrtni coni. Nepoškodovano žival, ki v času selitve brez vodne površine težko poleti, pa so premestili na jezero Lokev.

Nehvaležni vnuk

Kako razvajena je »današnja« mladina, že ptički čivkajo. In to počnejo že vse od začetka časa. Vsaki generaciji se zdi, da je življenje potomcev lepše in lažje. Če so nekoč še naši starši bosi in v vrečah za krompir po snegu kilometre daleč gazili do šole, se mladino danes vozi v šolo ali z družinskim avtom ali s taksijem. Starejši se večkrat hudujejo še, kako mladi ne znajo več niti pospraviti za seboj, kaj šele, da bi cele dneve garali na njivi. Včasih v črni kroniki naletimo tudi na kakšen krvav spopad med vnuki in starimi starši, a v incidentu v Kamniku tokrat, na srečo, tako daleč ni prišlo. Policiste je poklicala gospa, ki da ji vnuk grozi. Izkazalo se je, da mu je želela pospraviti sobo, njemu pa do tega ni bilo. Tako se je razburil, da je začel vpiti nanjo in razbijati z vrati. Koliko je bil fant star, ne vemo.

Kradel na pokopališču

Poseben krog pekla je namenjen tistim, ki kradejo mrtvim. Pred kratkim je moški, nekdanji zapornik, zaposlen na pokopališču v Novi Gradiški, ukradel ročno motorno kosilnico in kantico z gorivom. Vodja nad dejanjem 44-letnika prav zaradi njegove preteklosti ni bil pretirano šokiran. Verjetno mu je zmanjkalo denarja, ali pa je šlo za povsem priložnostno dejanje, pravi. A je tat pozabil na ključno zadevo – prostor je bil pod nadzornimi kamerami, poleg tega pa ga je med tatvino opazilo več prič. Moški, ki ni bil najbolj zagret za delo, naj bi ukraden plen dan kasneje vrnil, a brez bencina.

Brezplačno pivo

Nočna mora za tovornjakarja iz Mehike se je za mimoidoče izkazala za sanjski dan. Ko se je zaradi prevelike hitrosti vožnje prevrnila prikolica, ga je v nekaj minutah obkolilo več kot sto ljudi. A ne, da bi mu pomagali, temveč da so še pred prihodom policije uspeli nakrasti čim več tekočega tovora, steklenic piva. Zaboje so s kraja nosili peš, ali pa jih peljali z avti, taksiji in na motorjih. Policija je na kraj prišla prepozno.