Čančar je bil eden od dveh košarkarjev v ekipi Denverja, ki ni dobil priložnosti za igro. Najboljša strelca ekipe sta bila Aaron Gordon s 27 in Jamal Murray s 24 točkami.

Svoj delež je spet prispeval srbski center Nikola Jokić, ki je dosegel trojni dvojček s 15 točkami, 14 asistencami in 13 skoki. Za Jokića je bil to tretji trojni dvojček sezone in 79. v karieri. S tem je prehitel Wilta Chamberlaina po številu centrskih trojnih dvojčkov. Pri Oklahomi je prednjačil Shai Gilgeous-Alexander s 37 točkami.

Denver je v drugi četrtini vodil tudi že za 19 točk, a se je moral potruditi za zmago, med drugim je domača ekipa tretjo četrtino dobila za 16 točk in vodila ob vstopu v zadnjo četrtino s 95:93.

»"Ali je bilo to popolnih 48 minut? Ne. Toda najbolj sem ponosen, da se je ekipa po njihovem naletu v tretji četrtini, ko se je zdelo, da smo kar nehali igrati obrambo, zbrala in ni bila panična,« je ESPN povzel trenerja Denverja Michaela Malona.

Na drugi tekmi večera je Orlando Magic premagal branilce naslova Golden State Warriors s 130:129. Jalen Suggs s 26 in Paolo Banchero z 22 točkami sta bila najboljša strelca Orlanda, medtem ko je pri Golden Statu Stephen Curry prispeval 39, Klay Thompson pa 27 točk.

Suggs je bil tudi mož odločitve s šestimi točkami v zadnji minuti in 18 sekundah tekme.

V noči na soboto bodo Dallas Mavericks z Luko Dončićem gostili Toronto Raptors, Chicago Bulls z Goranom Dragićem pa bodo gostovali pri Boston Celtics.