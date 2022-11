Več sto kandidatov za župane, skoraj 19.000 kandidatov za svetnike

V 212 občinah bodo danes objavili potrjene kandidature in liste kandidatov. Na županskih volitvah bo po zadnjih podatkih nastopilo 618 kandidatov in kandidatk, na volitvah za občinske svete pa 18.667. K temu lahko prištejemo še kandidate za volitve v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti; teh je še več kot 12.000.