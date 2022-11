Prav tako brez analize pa mestna občina Ljubljana ne bo izklopila božične razsvetljave, češ da je to tako in tako zelo poceni, sploh pa bi izklop meščanom prinesel veliko žalost in bol, ker se ne bi mogli s kuhančkom v roki poveseliti v soju tradicionalnih svetlečih spermijev. In šele v luči Darsove zatemnitve se je odločitev ljubljanskih uradnikov izkazala za daljnovidno: zaliti s kuhanim vinom se bodo lahko obiskovalci iz centra mesta odpeljali po temnih cestah v predmestje. In če se bodo pri tem zaradi slabe vidljivosti zaleteli, bodo vsaj srečni, saj so na njih ves večer svetile mestne božične lučke.