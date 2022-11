Desetega igralca sveta in prvega nosilca najmočnejšega namiznoteniškega turnirja v Sloveniji Darka Jorgića žreb ni nagradil, saj se je Hrastničan pomeril s Tiagom Apolonio. Portugalcem, nekoč 13. igralcem sveta, ki ga je Hrastničan na razliko v odločilnem nizu ugnal v četrtfinalu evropskega prvenstva v Münchnu ter si priboril prvo posamično kolajno na velikih prvenstvih. Poleg tega je bil Jorgić po več kot enomesečnem gostovanju v treh kitajskih mestih utrujen, tudi pot v Evropo pa je bila naporna in negotova. Dan pred tekmo se je Jorgić povrhu počutil slabo, tako da mu nič ni šlo v prid. Včerajšnji dan je najboljši slovenski igralec začel s tesno zmago med dvojicami s klubskim soigralcem pri Saarbrücknu Tomašem Polanskym, zaključil pa ga je z uvrstitvijo v osmino finala med posamezniki.

Dvoboj z Apolonio je bil negotov do izida 1:1 v nizih, potem ko sta bila tekmeca izrazito boljša vsak v enem nizu. V nadaljevanju pa je 24-letni Jorgić na krilih glasne publike v Novi Gorici prestavil v višjo prestavo in v dveh nizih nadigral dvanajst let starejšega tekmeca z izidom 22:6 ter se veselil napredovanja s 3:1 (5, -6, 3, 3). Jorgić se bo danes pomeril s Hrvatom Tomislavom Pucarjem, ki ga je Jorgić prav tako ugnal na zmagoviti poti do finala v Münchnu.

Dobrega žreba v večernem dvoboju ni izkoristil po moči drugi najboljši slovenski igralec Deni Kožul. Logatčan je proti 16-letnemu Romunu Iulianu Chiriti slabo začel, toda do izenačenja na 2:2 v nizih precej bolje nadaljeval. V odločilnem nizu je Romun povedel že s 5:0, dvoboj pa dobil s 3:2 (9, 6, -8, -6, 7). Po pričakovanju sta v dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj med posameznicami izpadli obe Slovenki. Ana Tofant se je solidno upirala Južnokorejki Shin Yubin ter izgubila z 1:3. Katarina Stražar pa proti Čehinji Hani Matelovi ni osvojila niza. Poleg slovensko-češke dvojice Jorgić-Polansky je bil v uvodnem krogu uspešen tudi slovenski mešani par Kožul-Stražar. Brez dobljenega niza pa sta se med dvojicami od tekmovanja poslovili Ana Tofant in Katarina Stražar.

»Čeprav je Južna Korejka na svetovni lestvici od mene višje 150 mest, nisem bila veliko oddaljena od presenečenja. Predvsem izenačeni sva bili v uvodnih treh nizih, ki so se končali z dvema točkama razlike. S prikazano igro sem zadovoljna. Manjkajo mi izkušnje in več dvobojev z uveljavljenimi tekmicami,« je povedala Ana Tofant.