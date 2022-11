Pred sredinimi zadnjimi tekmami skupinskega dela nogometne lige prvakov sta bili le še dve neznanki glede šestnajstih ekip, ki bodo v ponedeljek, 7. novembra, na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) čakale na nasprotnika v osmini finala. V skupini E je bilo vprašanje, ali bo to Milan ali Salzburg, za katerega igra slovenski reprezentant Benjamin Šeško, v skupini F pa ali Leipzig, Kevina Kampla ali Šahtar Doneck. Na koncu so se veselili v taboru Milana in Leipziga.

»Ostati moramo skromni, zdaj je sicer čas za uživanje, v ponedeljek pa bomo videli, kaj nam bo namenil žreb. Ker že nekaj časa nisem zadel v polno, je bila moja želja po golu toliko večja. Mislim, da je to dobro za mojo samozavest,« je po tekmi dejal Olivier Giroud, drugi najstarejši igralec Milana, ki se v ligi prvakov lahko pohvali z dvema goloma na eni tekmi. Starejši od njega je le legendarni Filippo Inzaghi, ki mu je to uspelo novembra 2010 proti madridskemu Realu (37 let in 86 dni).

V neposrednem obračunu sta o drugem mestu v skupini F odločala Šahtar in Leipzig. Od prve minute je igral nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki je bil zaslužen za tretji in četrti gol Leipziga, ki v Varšavo, kjer Ukrajinci igrajo svoje domače evropske tekme, ni prišel le po remi, kar bi mu tudi zadoščalo za osmino finala. Do nove visoke zmage je v tej skupini prišel tudi madridski Real, ki je z zmago proti Celticu s 5:1 ohranil prvo mesto na lestvici. Za Carla Ancelottija je bila sredina zmaga Reala že njegova 102. v ligi prvakov, s čimer se je po številu zmag v tem tekmovanju izenačil z nekdanjim trenerjem Manchester Uniteda Alexom Fergusonom. »Veliko tekem sem z različnimi klubi vodil v ligi prvakov. Mislim, da sem se kar dobro odrezal, prav ničesar pa ne bi imel proti, če bi dvestoto zmago dosegel tukaj v Madridu,« je bil po novi odlični igri svojih varovancev zadovoljen 63-letni Italijan.

Zanimiv je bil razplet v skupini H, kjer ni bilo dvoma, da se bosta v osmino finala uvrstila PSG in Benfica. Odprto je bilo le še prosto mesto za evropsko ligo, v katero bi se lahko uvrstil Maccabi Haifa, če bi doma premagal Portugalce, Juventus pa bi ostal praznih rok proti Parižanom. Stara dama iz Torina je resda še enkrat več izgubila, že petič, vendar so še petič izgubili tudi Izraelci in to s kar 1:6. Tako sta Benfica in PSG skupinski del končala s štirimi zmagami in dvema remijema ter gol razliko 16:7, toda ker so nogometaši iz Lizbone dosegli več golov v gosteh, so osvojili prvo mesto in bodo v ponedeljek, ko bo žrebanje v Nyonu, med nosilci parov osmine finala.

Na ponedeljkovem žrebu osmine finala lige prvakov bodo med nosilci ob Benfici še Napoli, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid in Manchester City, njihovi morebitni nasprotniki pa bodo Liverpool, Club Brugge, Inter Milano, Eintracht Frankfurt, Milan, Leipzig, Borussia Dortumnd in PSG. V osmini finala se ne morejo srečati klubi iz iste države, prav tako ne klubi, ki so bili v isti skupini. Z evropskimi tekmami bodo spomladi nadaljevale tudi tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige prvakov: Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbona, Salzburg, Šahtar Doneck, Sevilla in Juventus.