Na rokometnem evropskem prvenstvu za ženske bomo imeli Slovenci tudi svoj sodniški par. Prvič bosta na velikem članskem rokometnem tekmovanju sodnika Ozren Backović in Mirko Palačković. Z našo sodniško dvojico smo se pogovarjali tik pred začetkom domačega prvenstva. Ozren Backović se takole spominja svojih začetkov: »Preden sem stopil v sodniške vode, sem tudi sam treniral in igral rokomet v mladinskih ligah. Moja kariera igralca se je zaključila, ko sem se odločil za študij. Nekega dne me je oče opozoril na članek v časopisu, kjer je pisalo, da sodniško društvo Ljubljana išče nove kandidate za sodnike. Leta 2001 sem se prijavil, uspešno opravil sodniški izpit in začel novo kariero.«

Mirko Palačković pa takole opisuje svoje začetke: »V takratnem klubu Radeče Papir sem v osnovnošolskih letih naredil prve rokometne korake in se zaljubil v ta šport. Vendar pa sem resno igranje, tako kot kolega, okusil le v tekmovanju mladih, ker sem se kasneje odločil za šolo in študij. Pred več kot 19 leti me je v sodniške vode zvabil moj prvi mentor sojenja Ivan Bandur iz Radeč.«

V paru sodita že enajsto leto

Dvojica sodi v paru še enajsto sezono. Backović pravi, da je imel v karieri veliko vzponov in tudi nekaj padcev: »Do začetka sodelovanja z Mirkom sem zamenjal več sodniških partnerjev, doživel tudi nekatera turbulentna leta v svetu rokometnega sojenja v Sloveniji. Odkar redno sodiva tako v slovenskih kot v evropskih rokometnih ligah, je najina kariera dobila nov zagon in upam, da traja čim dlje.« Palačković doda: »Ko sva začenjala sodniško pot, je bilo v Sloveniji več kot 200 rokometnih sodnikov, danes nas je polovica manj. Zato sem bil vesel vsake nominacije na tekmo državnega prvenstva v tekmovanju mladih. Zagotovo se je tudi pri meni prva večja prelomnica v karieri zgodila leta 2012, odkar z Ozrenom tvoriva sodniški par. Kmalu sva dobila priložnost soditi tudi v 1. A moški ligi. Leta 2017 sva si pridobila naziv EHF sodnika pri evropski zvezi in od takrat gre najina pot lepo navzgor.«

Tako kot igralci se morajo tudi sodniški pari dobro pripraviti za tekme. »Fizična pripravljenost sodnika je zelo pomembna, saj je igra vedno hitrejša. Z Mirkom večkrat tedensko obiskujeva fitnes ali delava vaje na prostem. Redno analizirava tekme, ki jih sodiva, in še posebej situacije, pri katerih recimo med tekmo nisva bila najbolj prepričana, enotna. Pred tekmo si ogledava posnetke preteklih tekem ekip, ki jim sodiva. Tako dobiva boljši občutek, kaj lahko pričakujeva od igralcev,« pojasnjuje Ozren. Partner ga dopolni: »Rokometni sodniki imamo veliko odgovornost. Nismo odgovorni le za vodenje tekem v skladu s pravili igre, temveč imamo tudi sami pomembno vlogo v igri. Uspešnost sodnika ni odvisna samo od njegovega poznavanja pravil, ampak predvsem od njegovih psihofizičnih sposobnosti.«

Drugače je soditi ženskam

Je razlika soditi ženskam in moškim, smo ju še vprašali. Backović pravi, da je razlika predvsem v hitrosti igre in fizični moči igralk oziroma igralcev. Zato je pomembno, da primerno prilagodita kriterij, saj ni mogoče na enak način soditi moškim ali ženskam ekipam. Palačković dodaja, da je dejstvo, da so tekme najboljših moških ekip predvsem zaradi hitrosti in moči igralcev pravi izziv in od sodnikov zahtevajo maksimalno zavzetost in koncentracijo.

Zastopanje Slovenije na domačem prvenstvu jima pomeni veliko čast in ponos. Je pa tudi obveza in dolžnost, da se maksimalno potrudita in predstavita slovensko sojenje v najboljši luči. O sodniških ciljih Ozren Backović pravi: »Ob začetku kariere so bile zagotovo cilj olimpijske igre, ki pa žal v tem trenutku zaradi tehničnih formalnosti niso več dosegljive. Je pa vsekakor uresničljivih več drugih ciljev. Gre za sojenja finalnih tekem tako v ligi prvakov kot na članskih evropskih prvenstvih za ženske ali moške.« Mirko Palačković dodaja: »Sojenja na olimpijskih igrah verjetno ne bova okusila, ker sva zamudila starostno mejo za pridobitev IHF-naziva. Zagotovo pa imava veliko željo, da še naprej sodiva na pomembnih tekmah tako v domačih prvenstvih kot v evropskih tekmovanjih.«