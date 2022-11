Prihodnji teden bo pred regionalno sodišče v Moutierju v švicarskem kantonu Bern stopilo pet članov kosovske družine, 65-letni Albrim F. in njegovi štirje sinovi. Sredi Švice so, ne da bi kdo to opazil, kar 16 let zasužnjevali štiri ženske, trdi tožilstvo. Albrim F. naj bi jih z Balkana pripeljal v bernsko Juro za žene svojim sinovom. Takrat so bile stare od 14 do 17 let. Obljubljeno jim je bilo boljše življenje, v resnici pa so sledila leta trpinčenja.

Prvo so leta 2003 pripeljali iz Albanije, stara je bila 17 let, šlo je za prisilno poroko, pred katero je dekle bodočega moža videlo le na fotografijah. Druga je bila stara komaj 14 let, doma so živeli v veliki revščini, po trditvah preiskovalcev so jo starši prodali za 300 evrov. V obtožnici piše, da je oče že na začetku sinovom naročil, kako naj ravnajo z ženami: surovo, tako psihično kot fizično. Družinski člani so jih pretepali, poniževali, posiljevali, grozili s smrtjo, izolirali. »S pasom jo je udaril več kot dvajsetkrat,« tožilstvo navaja za enega od obtoženih. »Čeprav je bila noseča, je snaho tepel do krvi in jo z obema rokama stiskal za grlo,« še piše v obtožnici, ki obsega 30 strani. Ena od žrtev je morala vsak večer umivati noge tastu in svaku. Le redko so smele same iz stanovanja, s sorodniki doma skoraj niso imele stikov. Gospodinjska dela so morale opravljati od jutra do večera. Ena od njih se nikoli ni naučila jezika, čeprav je v Švici živela 16 let. V državo je prišla ilegalno.

Odvetnik Dominic Nellen bo na sodišču zastopal dve žrtvi, z njima je v stiku že tri leta. Za švicarski spletni portal Blick je povedal, da sta hudo travmatizirani. »Sem so prišle še kot mladoletne, nekatere so prečkale zeleno mejo. Vso noč so morale hoditi skozi gozd. In takoj po prihodu so jih možje posilili. To jih je uničilo,« je izjavil. Prepričan je, da so v ozadju tega nečloveškega ravnanja določila Kanuna, albanskega srednjeveškega zakonika o pravilih obnašanja. In da vse niti vodijo do vodje družinskega klana Albrima F. »Gre za velik družinski klan s tastom kot patriarhalnim poglavarjem. On je ukazoval,« je še povedal odvetnik.

Obtožbe zavračajo

V nekem trenutku so bernske oblasti postale pozorne na družino, ki je živela pod eno streho. »Center za socialno delo je začel postavljati pogoje, na primer, da morajo ženske obiskovati jezikovni tečaj in iskati zaposlitev,« je razložil Nellen. To je zanje pomenilo prvo stopnico do svobode, kajti doumele so, da to, kar doživljajo, ni nekaj običajnega. Leta 2019 jim je uspelo pobegniti. V obtožnici piše, da je pomagala tudi agencija za zaščito žrtev.

Obtoženi zanikajo, da bi zagrešili kar koli nezakonitega. Obtožujejo jih trgovine z ljudmi, prisilnih porok, telesnih poškodb, prisile, posilstev in spolnih deliktov nad otroki. O otrocih, ki so bili rojeni v klanu, zaradi njihove zaščite podatkov ne razkrivajo. Kakšno kazen bo tožilstvo zahtevalo, še ni znano. Odvetnik enega od sinov je za Blick povedal, da bo zahteval oprostitev. Ostali obtoženi ali zagovorniki za komentar niso bili dosegljivi ali pa so ga zavrnili.