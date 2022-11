Sprva po izjavi na Twitterju ni bilo jasno, ali bo tekma proti Almerii tudi zadnja tekma v njegovi karieri, nato pa je svojo odločitev potrdil v posebni izjavi za klub.

»Želim vam sporočiti, da je prišel čas za slovo. Po Barceloni ne bo nobenega drugega moštva. Postal bom supernavijač. To ekipo bom podpiral in mojo ljubezen do Barcelone prenašal na mojega sina. Prej ali slej se bom vrnil,« je dejal v poslovilni izjavi.

V tej sezoni je 35-letni osrednji branilec odigral devet tekem, a ni bil v prvem planu trenerja Xavija Hernandeza.

Pique je kariero začel v mladinskih vrstah Barcelone in se poleti 2004 preselil k Manchester Unitedu. Tam je igral štiri leta, a zbral le 23 nastopov, preden se je vrnil v katalonsko prestolnico. Za Barcelono je odigral 615 tekem in se 53-krat vpisal med strelce.

V karieri je osvojil številne lovorike, skupaj kar 34 na klubski ravni. Osemkrat je bil španski, enkrat pa angleški prvak, štirikrat je osvojil ligo prvakov, od tega trikrat z blaugrano in enkrat z rdečimi vragi. Trikrat je bil tudi klubski svetovni prvak s Katalonci.

S špansko reprezentanco, za katero je nastopil 102-krat, je svetovni prvak postal leta 2010 v Južni Afriki, evropski pa dve leti kasneje, ko sta prvenstvo gostili Poljska in Ukrajina.