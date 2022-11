Prvi Festival uporniške pesmi se je odvil globoko pod zemljo. Po dosedanjih odzivih sodeč so ne prav vsakdanji in pogosti koncerti v rovu zanimivost za obiskovalce tako iz zasavske regije kot tudi druge. Namen prireditve in razlog, da so se odločili zanjo, je po besedah predstavnika organizatorjev Marka Planinca preprost. »Festival uporniške pesmi je spomin na uporništvo v Zasavju, v rudnikih in tovarnah. Posebej značilno za Zasavje je tudi, da so imele veliko vlogo v uporništvu ženske. Od prve rudarske stavke, ki so jo izvedle leta 1876, do upora pekotk in upora proti nesmiselnim ukrepom vlade v šolah v času korone. Festival uporniške pesmi bo negoval spomin na zasavsko uporništvo v vseh oblikah. Tisti, ki si upajo in zmorejo moč za upor, so vredni vsega spoštovanja,« pravi Planinc.

Na festivalu sta nastopila ŽPZ Kombinat in skupina Z'borke. Gostujoči nastopajoči niso naključni izbor. Skupina Z'borke deluje proti seksizmu, nehierarhično in predvsem za ženske in manjšine. Na festivalu v Hrastniku so Z'borke predstavile pomemben temelj malo drugačne slovenske uporniške pesmi. Pevke ŽPZ Kombinat pa so nastopile z uporniškimi pesmimi z vseh koncev sveta, od Rusije, slovenskih, balkanskih, španskih, portugalskih, italijanskih pesmi do Čila. Zadnje desetletje so nosilke uporniške pesmi v Sloveniji. »Vemo, da sveta ni mogoče spremeniti, globoko pa verjamemo, da ga z domala že pozabljenimi vrednotami, kot so solidarnost, srčnost, socialna pravičnost, tovarištvo in pogum, lahko naredimo znosnejšega in lepšega,« so med drugim poudarile.

Na prireditvah in dogodkih, povezanih z rudarstvom, redno sodeluje tudi Marjan Frelih. Tudi na Festivalu uporniške pesmi je bil nepogrešljiv kot rudarski podzemni škrat Perkmandelc, ki ga sicer uteleša že leta.